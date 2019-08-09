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Kuşadası bayram tatilinin gözdesi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kuşadası, kurban bayramı tatilinin gözdesi oldu. Otellerde doluluk oranı yüzde 90’ara ulaşırken, turizmciler bayramda 1 milyonun üzerinde turist bekliyor.

Kuşadası bayram tatilinin gözdesi oldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda kurban bayramına hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların güven ve huzur ortamında bir bayram geçirmesi için Kuşadası Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile güvenlik güçleri tüm önlemleri aldı.

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Bayram süresince vatandaşlar şikayetleri için 155 Polis, 156 Jandarma ile 153 Zabıta telefonlarına başvurabilecek. Ayrıca, Kuşadası’ndaki otel, tatil köyü ve eğlence merkezleri de bayramla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram nedeniyle Kuşadası’ndaki doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası kurban bayramı Tatil

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