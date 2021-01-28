Kuşadası Belediye Başkan Vekili Limoncu, İYİ Parti yönetim kurulu toplantısını katıldı

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı’nın yeni yılda yaptığı ilk olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in telefonla arayarak başarılar dilediği toplantıda, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ile İYİ Parti arasındaki uyumlu çalışmanın Kuşadası’nda kendini her alanda gösterdiği vurgulandı.

Kuşadası’nda, Millet İttifakı’nı oluşturan bileşenlerden İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı, 2021 yılının ilk olağan yönetim kurulu toplantısını yaptı. İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış ve İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

"Başkan Günel başarılar diledi"

İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Hayati Atlı’nın başkanlığında yapılan toplantıda, Kuşadası’nda hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar ele alındı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in telefonla arayarak başarılar dilediği istişare toplantısında, Kuşadası’nda CHP ile İYİ Parti arasında var olan uyumun olumlu sonuçlarının her alanda etkisini gösterdiğinin altı çizildi.

Kuşadası’nda, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden Millet İttifakı’nın büyük bir başarı ile çıktığını belirten Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu “Kentimizin çıkarına olan tüm konularda CHP ile İYİ Partili Meclis üyelerimiz sonuna kadar uyum içerisinde çalışıyor. Kuşadası’nda CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakı parçalamaya kimsenin gücü yetmez. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun da verdiği destek ile kentimiz şimdiye kadar çok önemli hizmet ve yatırımlara kavuştu” diye konuştu.

