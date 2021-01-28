YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Limoncu, İYİ Parti yönetim kurulu toplantısını katıldı

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Limoncu, İYİ Parti yönetim kurulu toplantısını katıldı

28.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı’nın yeni yılda yaptığı ilk olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı’nın yeni yılda yaptığı ilk olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in telefonla arayarak başarılar dilediği toplantıda, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ile İYİ Parti arasındaki uyumlu çalışmanın Kuşadası’nda kendini her alanda gösterdiği vurgulandı.
Kuşadası’nda, Millet İttifakı’nı oluşturan bileşenlerden İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı, 2021 yılının ilk olağan yönetim kurulu toplantısını yaptı. İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış ve İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

"Başkan Günel başarılar diledi"
İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Hayati Atlı’nın başkanlığında yapılan toplantıda, Kuşadası’nda hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar ele alındı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in telefonla arayarak başarılar dilediği istişare toplantısında, Kuşadası’nda CHP ile İYİ Parti arasında var olan uyumun olumlu sonuçlarının her alanda etkisini gösterdiğinin altı çizildi.
Kuşadası’nda, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden Millet İttifakı’nın büyük bir başarı ile çıktığını belirten Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu “Kentimizin çıkarına olan tüm konularda CHP ile İYİ Partili Meclis üyelerimiz sonuna kadar uyum içerisinde çalışıyor. Kuşadası’nda CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakı parçalamaya kimsenin gücü yetmez. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun da verdiği destek ile kentimiz şimdiye kadar çok önemli hizmet ve yatırımlara kavuştu” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:27
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Çondur Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Şifa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Başkan Günel’den yetki ve sorumluluk açıklaması

Başkan Günel’den yetki ve sorumluluk açıklaması

Aydın’da yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı

Aydın’da yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı

Başkan Atay, proje inşaat alanlarını denetledi

Başkan Atay, proje inşaat alanlarını denetledi

Aydın’da karla kapanan yollar açılıyor

Aydın’da karla kapanan yollar açılıyor

Aydın’da Tabakhane Deresi’nde istinat duvarı yıkıldı

Aydın’da Tabakhane Deresi’nde istinat duvarı yıkıldı

Söke Belediyesi personeli Mustafa Kösem’in talihsiz ölümü üzüntü oluşturdu

Söke Belediyesi personeli Mustafa Kösem’in talihsiz ölümü üzüntü oluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.