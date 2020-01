Kuşadası Belediye Başkanı Günel: Elazığ için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen yurttaşlara yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. Başkan Ömer Günel “Elazığ ve çevre iller için Kuşadası Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Yaşanan deprem nedeni ile gelen can kaybı haberlerini büyük bir üzüntü ile takip etiklerini belirten Başkan Ömer Günel “Elazığ’da meydana gelen deprem sebebiyle yıkılan binaları ve can kayıplarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. En az zararla depremi atlatmasını temenni ettiğimiz Elazığ ve çevre iller için Kuşadası Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.