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Kuşadası Belediyesi 2020 Turizm Yatırım Formu’na katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen "2020 Turizm Yatırım Forumu’na (TIF 2020) katıldı.Ülke turizmi için alternatif büyüme seçeneklerinin masaya yatırıldığı iki günlük forumda Kuşadası Belediyesi’ni, Meclis Üyeleri Efe Berberoğlu ile Fahrettin Çiçek temsil ediyor.Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nce düzenlenen "2020 Turizm Yatırım Forumu" İstanbul’da başladı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen "2020 Turizm Yatırım Forumu’na (TIF 2020) katıldı.
Ülke turizmi için alternatif büyüme seçeneklerinin masaya yatırıldığı iki günlük forumda Kuşadası Belediyesi’ni, Meclis Üyeleri Efe Berberoğlu ile Fahrettin Çiçek temsil ediyor.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nce düzenlenen "2020 Turizm Yatırım Forumu" İstanbul’da başladı. Uluslararası turizm yatırımcıları ve Türk turizm endüstrisinin önemli temsilcilerinin bir araya geldiği forumun ilk gününde "Ekonomi, Jeopolitik ve Türkiye Turizm Yatırımlarının Geleceği, Küresel Turizm Verileri, Yeni Turizm Yatırım Trendleri, Mega Projeler, Sağlık Turizmi ve Otel tasarımında Yeni Trendler" başlıkları tartışıldı. Foruma, Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Meclis Üyesi Efe Berberoğlu ile Meclis Üyesi ve Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek katıldı.
Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Çiçek, ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarını bir araya getiren 2020 Turizm Yatırım Forumu’nun çok önemli ve faydalı bir buluşma olduğuna dikkat çekerek “Ülke turizminin önemli sektör temsilcileriyle birlikte 2033 yılına kadar olan turizm planlarını masaya yatırdık. Bu planlar içerisinde Kuşadası’nın sahip olduğu yeri ve mevcut potansiyelini nasıl geliştirebileceğini konuştuk” dedi.

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