Kuşadası Belediyesi 2021 yılı seferberliğini sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Bayraklıdede Mahallesi’ne 9 bin metrekare sıcak asfalt döküldü.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirmek için başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme hamlesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kadınlar Denizi ve Yavansu mahallerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını bitiren ekipler, son olarak yaklaşık 30 yıldır hizmetten mahrum kalan Bayraklıdede Mahallesi’ndeki Hasan Çetiner Sokak ile bağlantı yollarını 4 bin 400 metrekare sıcak asfalt ile kapladı. Böylece bugüne kadar bölgeye toplam 9 bin metrekare sıcak asfalt dökülmüş oldu. Asfalt dökülen yollara kaldırım taşı da döşenecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde Bahçecik Boğazı yolunda da 4 bin 800 metrekarelik sathi asfalt kaplama işlemi uygulanacak.

Kuşadası’nda başlattıkları yol yapım hamlesinin aralıksız süreceğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Amacımız Kuşadası’nı turizm kentine yakışan bir görünüme kavuşturmak. Bu hedefle çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Bir yandan kentimizin turistik çarşılarını yenilerken, bir yandan da farklı mahallelerde asfalt ve parke çalışması yürütüyoruz. Bayraklıdede Mahallesi de yaklaşık 30 yıldır hizmetten mahrum kalan bir bölgeydi. Çalışmalarımız tamamen bittiğinde bu mahallemizde de yol sorunu kalmayacak” diye konuştu.



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