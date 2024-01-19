Kuşadası Belediyesi "Acil Müdahale Birimi" 7 bin 780 talebi çözüme kavuşturdu

Mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan ekiplerin özverili çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla 1 Mart 2021’de Acil Müdahale Koordinatörlüğü Birimini kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde tam donanımlı 6 araç ve 18 personelle görev yapan Acil Müdahale Koordinatörlüğü, 3 yılda Kuşadası’nda bozulan yol ve kaldırımların tamiratından, ağaçların budanmasına, sokakların temizliğinden parkların bakımına kadar birçok farklı alanda çalıştı. 7/24 esasına göre mesai yapan acil müdahale timlerinin, özellikle havanın aşırı yağışlı olduğu günlerde, kent genelindeki yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında yaptığı temizlik ve bakım çalışmaları, yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçti.

Acil Müdahale Koordinatörlüğü, 1 Mart 2021 ile 29 Aralık 2023 tarihleri arasında Güvercin Masa, whatsapp ihbar hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaştırılan 7 bin 780 acil talebi çözüme kavuşturdu. Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu 5 yılda vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Kuşadası Belediyesi’nde, Acil Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin sahada sergilediği özverili çalışma da takdir topladı.

Kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yeni yılda da yoğun mesai yapmaya devam eden Acil Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin son adresi ise Güzelçamlı Mahallesi oldu. Bu kapsamda ekipler Abbas Efendi, Adnan Menderes ve Nuri Yetmişbeş caddelerindeki yollarda ASKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan kaynaklanan bozulmaları kilit parke taşı döşeyerek hızlı bir biçimde giderdi.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadalıların memnuniyeti için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Acil Müdahale Koordinatörlüğümüz kent genelinde yaşanan sorunları en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak için oluşturuldu. Bu anlamda Acil Müdahale timlerimizin şu an Türkiye’de belediyeciliğin en hızlı hali olduğunu söyleyebiliriz. Kuşadası her geçen gün büyüyen ve gelişen bir turizm kenti. Bu nedenle bizim hem kaliteli hizmet üretirken hem de kentimizin eksiklerini giderirken çok hızlı olmamız gerekiyor. Acil Müdahale Koordinatörlüğü’nde görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

