YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi "Acil Müdahale Birimi" 7 bin 780 talebi çözüme kavuşturdu

Kuşadası Belediyesi "Acil Müdahale Birimi" 7 bin 780 talebi çözüme kavuşturdu

İHA İHA
19.01.2024 10:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla 3 yıl önce kurulan ‘Acil Müdahale Koordinatörlüğü’ bugüne kadar 7 bin 780 acil talebi çözüme kavuşturdu.

Kuşadası Belediyesi "Acil Müdahale Birimi" 7 bin 780 talebi çözüme kavuşturdu

Mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan ekiplerin özverili çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla 1 Mart 2021’de Acil Müdahale Koordinatörlüğü Birimini kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde tam donanımlı 6 araç ve 18 personelle görev yapan Acil Müdahale Koordinatörlüğü, 3 yılda Kuşadası’nda bozulan yol ve kaldırımların tamiratından, ağaçların budanmasına, sokakların temizliğinden parkların bakımına kadar birçok farklı alanda çalıştı. 7/24 esasına göre mesai yapan acil müdahale timlerinin, özellikle havanın aşırı yağışlı olduğu günlerde, kent genelindeki yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında yaptığı temizlik ve bakım çalışmaları, yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçti.

Acil Müdahale Koordinatörlüğü, 1 Mart 2021 ile 29 Aralık 2023 tarihleri arasında Güvercin Masa, whatsapp ihbar hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaştırılan 7 bin 780 acil talebi çözüme kavuşturdu. Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu 5 yılda vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Kuşadası Belediyesi’nde, Acil Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin sahada sergilediği özverili çalışma da takdir topladı.

Kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yeni yılda da yoğun mesai yapmaya devam eden Acil Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin son adresi ise Güzelçamlı Mahallesi oldu. Bu kapsamda ekipler Abbas Efendi, Adnan Menderes ve Nuri Yetmişbeş caddelerindeki yollarda ASKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan kaynaklanan bozulmaları kilit parke taşı döşeyerek hızlı bir biçimde giderdi.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadalıların memnuniyeti için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Acil Müdahale Koordinatörlüğümüz kent genelinde yaşanan sorunları en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak için oluşturuldu. Bu anlamda Acil Müdahale timlerimizin şu an Türkiye’de belediyeciliğin en hızlı hali olduğunu söyleyebiliriz. Kuşadası her geçen gün büyüyen ve gelişen bir turizm kenti. Bu nedenle bizim hem kaliteli hizmet üretirken hem de kentimizin eksiklerini giderirken çok hızlı olmamız gerekiyor. Acil Müdahale Koordinatörlüğü’nde görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldıAntalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
Osmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdiOsmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:01
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Başak eczanesi
Efeler
Büşra eczanesi
Efeler
Dolunay eczanesi
Efeler
Acar eczanesi
Efeler
Elit eczanesi
Cine
Sağlik eczanesi
Kocarli
Meydan eczanesi
Soke
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.