YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi çocukların yüzlerini güldürdü

Kuşadası Belediyesi çocukların yüzlerini güldürdü

03.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeni Hizmet Binası’nın önünde kente kazandırılan yeşil alan, Kuşadalı çocuklara nefes oldu.

Kuşadası Belediyesi çocukların yüzlerini güldürdü

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeni Hizmet Binası’nın önünde kente kazandırılan yeşil alan, Kuşadalı çocuklara nefes oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, alanda oyun oynayan çocuklarla birlikte eğlendi.

Hayata geçirdiği projelerde çocuklara verdiği önem ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi tarafından Yeni Hizmet Binası önünde kente kazandırılan yeşil alan Kuşadalı çocukların gözdesi haline geldi. Sıcaklıkların artmasını fırsat bilerek alanda oyun oynamaya gelen çocuklara Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da eşlik etti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile sohbet ederek oyun oynayan minikler Belediye Başkanı Ömer Günel’den top talep etti. Miniklerin taleplerini geri çevirmeyen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Başkan Ömer Günel adına çocuklara rengarenk toplarını hediye ederek yüzlerini güldürdü. Hediyelerini alan çocuklar, ‘’ Başkanımız Ömer Günel’i çok seviyoruz, toplar için çok teşekkür ederiz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta 1 haftadır kayıp olan yaşlı adam her yerde aranıyorSinop’ta 1 haftadır kayıp olan yaşlı adam her yerde aranıyor
Şanlıurfa ve Kilis'te sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlarda serinliyorŞanlıurfa ve Kilis'te sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlarda serinliyor
40 derece kavurucu sıcakta domates hasadı40 derece kavurucu sıcakta domates hasadı
Anahtar Kelimeler:
kuşadası

Aydın Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:24
Yatsı
21:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Gazi eczanesi
Efeler
Özlem eczanesi
Efeler
İde eczanesi
Cine
Toksözlü eczanesi
Germencik
Yağci eczanesi
Karacasu
Sağlik eczanesi
Kocarli
Çetintaş eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.