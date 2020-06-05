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Kuşadası Belediyesi denetimleri aralıksız sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 21:38 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay kapalı kalan ve 1 Haziran’da normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açan işletmeleri denetledi.Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk kontrol edildi.Kuşadası Belediyesi, dünyayı etkisi altına korona virüs salgınına karşı verdiği mücadeleyi kesintisiz sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay kapalı kalan ve 1 Haziran’da normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açan işletmeleri denetledi.
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk kontrol edildi.
Kuşadası Belediyesi, dünyayı etkisi altına korona virüs salgınına karşı verdiği mücadeleyi kesintisiz sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personel de uzun süre kapalı kaldıktan sonra normalleşme süreci kapsamında kapılarını yeniden müşterilerine açan restoran, kafeterya ve benzeri işletmelere bir dizi denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye dayanarak düzenlenen denetimlerde işletmelerin hijyen kuralına uygunluğu ile sosyal mesafe kuralını dikkate alıp almadıkları incelendi.

Pandemi sürecinde salgın hastalıkla mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bizim önceliğimiz her zaman halkın sağlığı oldu. Türkiye genelinde 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci öncesi Kuşadası’ndaki bütün işletmeleri ücretsiz olarak dezenfekte etmiştik. Esnaf ve halkımızdan tehlike tamamen ortadan kalkana kadar hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Kurallara uymayan işletmelere ilk etapta uyarılarda bulunuyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek” diye konuştu.

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İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Abacı Eczanesi
Merkez
Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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