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Kuşadası Belediyesi depremle mücadelede kararlı

04.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti afetlere karşı daha dirençli bir hale getirmek için harekete geçen Kuşadası Belediyesi çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Başkan Ömer Günel, akademisyenler, deprem uzmanları ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek Kuşadası’nda alınması gereken önlemlerle ilgili yol haritasını belirlemek amacıyla fikir alış verişinde bulundu.

Ege Denizi’nde 30 Ekim 2020’de yaşanan ve Kuşadası’nda da hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurarak çalışmalarını sistemli hale getiren Kuşadası Belediyesi, kentteki inşaatların depreme karşı daha dayanıklı olması için gerekli olan tüm adımları atmakta kararlı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel akademisyenler, deprem uzmanları ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentte bulunan fay hatları, kentin jeolojik haritası ve deprem yönetmeliği hakkında uzmanlar ve öğretim üyeleri tarafından bir sunum yapılarak bilgi verildi. Daha sonraysa kentte depreme karşı alınması gereken önlemlerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

‘KUŞADASI’NDAKİ FAY HATLARI DİRİ DEĞİL’

Kuşadası’nda 2014 yılında bir paleosismoloji çalışması yaptıklarını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Önalan, “O dönemde elde ettiğimiz bilimsel veriler ışığında Kuşadası’ndaki 2 fay hattında aktivite gözlemleyemedik. Ancak bu depreme karşı önlem almayacağımız anlamına gelmiyor. Binalar inşa edilirken zemin etüdünün ve yapı denetiminin kurallara uygun bir biçimde yapılması büyük önem taşıyor” dedi.

“BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYMAK ŞART’

9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgür Bozdağ ise yaptığı sunumda, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan binalarda görülen teknik eksiklikleri anlattı. Yapıların mutlaka Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Özgür Bozdağ, “Afet bölgesinde baktığımızda yıkılan binaların büyük bir bölümünün 2000 yılından önce yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu durum eski binaların bir an önce depreme karşı dayanıklı hale getirilmesini zorunlu kılıyor” diye konuştu.

‘DEPREM GERÇEĞİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “Kentimiz Kuşadası birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Deprem tüm ülkemizin olduğu gibi kentimiz Kuşadası’nın da bir gerçeği ve bu gerçeği göz ardı etmemiz mümkün değil. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı bir hale getirmekte kararlıyız. Bugün deprem uzmanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek alacağımız önlemlerin neler olacağına hep birlikte karar vermek istedik. Bizim için insan canından daha kıymetli bir şey yok” dedi.

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