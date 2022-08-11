YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

11.08.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Vizyon Park Sitesi'nde ikamet eden Balsak (37) ile komşuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Balsak, bıçakla yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldıran Balsak, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Almanya'da yaşadığı, tatil için ilçedeki evlerine geldiği öğrenildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acılarının büyük olduğunu belirterek, Balsak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastıİSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastı
Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildiAracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
kuşadası polis gurbetçi bıçak belediye

Aydın Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
13:19
İkindi
17:06
Akşam
20:15
Yatsı
21:41
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.