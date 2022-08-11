Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Vizyon Park Sitesi'nde ikamet eden Balsak (37) ile komşuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Balsak, bıçakla yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldıran Balsak, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Almanya'da yaşadığı, tatil için ilçedeki evlerine geldiği öğrenildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acılarının büyük olduğunu belirterek, Balsak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.



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