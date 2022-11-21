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Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"

21.11.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmara aykırı kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlılıkla sürdüren Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, imar barışı çıkacağı umuduyla son günlerde artan kaçak yapılaşmalara göz yumulmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlçemiz yetki sınırları içinde Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile yapılan denetimlerde 1657 adet imara aykırı uygulama tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bu tespit edilen aykırılıklara yasal işlem uygulanmıştır. Tespit edilen imara aykırı uygulamalardan 786’sinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygunluğu sağlanmıştır. Geri kalan aykırılıklar için ise mevzuat çerçevesinde yasal işlemler devam etmektedir. Son dönemde kamuoyunda imar barışı çıkacağı yönünde bir algı oluşmuş ve bu durum da kaçak yapılaşmaya zemin hazırlamıştır. Kuşadası’nın imar planları dâhilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda Belediye Başkanımız Ömer Günel’inde talimatları nettir. Kaçak yapılaşmaya asla geçit vermeyeceğiz”

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