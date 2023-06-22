YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi’nden bayram temizliği

Kuşadası Belediyesi’nden bayram temizliği

22.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede ekipler, son olarak Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki yol kenarlarında budama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi’nden bayram temizliği

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramı öncesi kent genelinde bakım çalışmasına hız verdi. Belirlenen program dahilinde düzenli olarak yeşil alanların ve parkların bakım ve temizlik çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban Bayramı öncesi kent merkezinin ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde de muhteviyatlı bakım gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde park ve yeşil alanlar ile yol kenarlarında ot biçme, ağaç budama ve temizlik yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efeler’de Hüseyin Kaya parkı hizmete açıldıEfeler’de Hüseyin Kaya parkı hizmete açıldı
Bilecik'te yıldırım isabet eden sürüdeki 20 küçükbaş hayvan telef olduBilecik'te yıldırım isabet eden sürüdeki 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, TÜBİTAK şampiyonu olan YBO öğrencilerini ağırladıAğrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, TÜBİTAK şampiyonu olan YBO öğrencilerini ağırladı
Anahtar Kelimeler:
kuşadası

Aydın Namaz Vakitleri 22 Haziran Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Perşembe

Yamanlar eczanesi
Kusadasi
Metintaş eczanesi
Efeler
Kalipçi eczanesi
Efeler
Coşkun eczanesi
Efeler
Acar eczanesi
Cine
Zencirci eczanesi
Germencik
Avci eczanesi
Kocarli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.