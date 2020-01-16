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  4. Kuşadası Belediyesi’nden sömestr tatili öncesi okullara ziyaret

Kuşadası Belediyesi’nden sömestr tatili öncesi okullara ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 16.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, yaklaşan sömestr tatili öncesi ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokulları ziyaret etti.Kuşadası Belediyesi olarak eğitim ile öğretime destek sunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Vekili Funda Şenol, öğretmen ve öğrencilere keyifli tatiller diledi.Başkan Vekili Funda Şenol yetişen neslin geleceği aydınlatacağını belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak yaklaşan sömestr tatili öncesi öğretmen ve öğrencilerimizi ziyaret ederek, iyi tatiller dilemek istedik.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, yaklaşan sömestr tatili öncesi ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokulları ziyaret etti.
Kuşadası Belediyesi olarak eğitim ile öğretime destek sunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Vekili Funda Şenol, öğretmen ve öğrencilere keyifli tatiller diledi.
Başkan Vekili Funda Şenol yetişen neslin geleceği aydınlatacağını belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak yaklaşan sömestr tatili öncesi öğretmen ve öğrencilerimizi ziyaret ederek, iyi tatiller dilemek istedik. Yeni nesilden çok umutluyuz. Bizi aydınlığa çıkartacak olan bugünün çocuklarıdır. Bu yolda onlara yol gösterecek olan ise öğretmenlerimizdir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize eğitim öğretim yaşamlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerin sömestr tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Vekili Funda Şenol, “Çocuk ve gençlerimizin mutlu olmaları bizler için her şeyden daha önemli. Bu sebeple sömestr tatilinde öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmeleri için bir takım etkinlikler düzenleyeceğiz. Tatil boyunca 3 ayrı tiyatro grubu öğrencilerimizle buluşacak. Etkinliklerimizin detay bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilir. Tüm öğrencilerimize güzel bir yarı yıl tatili dilerim.” dedi.

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