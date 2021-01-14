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Kuşadası çarşıları yeni sezona yenilenen yüzüyle girecek

14.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda altyapı yenileme işlemi tamamlanan Sevgi Sokak’a doğal taş döşenmeye başlandı. Zemin söküm işlemi tamamlanan Kahramanlar Caddesi’nde ise altyapı yenileme çalışması yürütülecek.
Kuşadası Belediyesi’nin kentin turistik çarşılarını daha modern bir görünüme kavuşturmak için başlattığı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Sağlık Caddesi, Sabucalı, Öge, Bülent Çağatay ve Sevgi sokakların alt yapıları tümüyle yenilendi. Bölgeye şimdiye kadar Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bin 450 metrekare yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ise bin 950 metrekare içme suyu hattı döşedi. Alt yapı işleri tamamlanan cadde ve sokaklara beton dökülmeye devam ediliyor. Beton döküm çalışması tamamlanan Sevgi Sokak’a Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince doğal taş döşenmeye başlandı. Zemin söküm işlemi tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde ise içme suyu döşeme işlemine devam ediliyor. Ekipler son olarak Kahramanlar Caddesi’nin altyapısını yenileyecek.
Beton döküm işleminin ardından cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Ayrıca çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek. 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar yaz turizm sezonu öncesinde tamamlanmış olacak.

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