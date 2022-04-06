Kuşadası Ege Port Limanı'na 2 bin 460 yolculu kruvaziyer demirledi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 2 bin 460 yolcusuyla Regal Princess isimli gemi yanaştı.

Ege Port Limanı'na demirleyen Bermuda bayraklı kruvaziyerden inen ABD'li turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Bazı turistler ise Kuşadası Çarşısı'na geçti.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Princess Cruises filosuna ait olan Regal Princess kruvaziyerinin ilçeye en son 2016 yılında uğradığına dikkati çekti.

Yeni sezonda Kuşadası'na büyük transatlantiklerin gelmeye devam edeceğini aktaran Güngör, "Bugün limanımızda 330 metre uzunluğunda, 141 bin groston ağırlığında, 3 bin 560 yolcu kapasiteli kurvaziyeri ağırladık. Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan Regal Princess, bu sezon Kuşadası'na 9 sefer gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aziz Güngör, geminin kaptanı Paolo Arrigo'ya plaket takdim etti.

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