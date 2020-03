Kuşadası geri dönüşümde rekor kırdı

Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi küçük misafirlerini ağırladı. Özel bir okul tarafından hayata geçirilen “Eco-schools” projesi kapsamında tesisi gezen öğrenciler geri dönüşümün çevre, doğa ve ekonomiye olan faydalarıyla ilgili bilgi edindi.

Özel bir okulda eğitim alan 4., 5., ve 6. sınıf öğrencileri için Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ne teknik bir gezi düzenlendi. Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen “Eco-schools” projesi kapsamında gerçekleşen gezide, öğrenciler tesisin depolama alanı ile atıkların dönüşüme hazırlandığı bölümü gezdi. Kuşadası Belediyesi’nde görevli Çevre Mühendisi Can Cevahir tarafından öğrencilere, ambalaj atıklarının geri dönüşüm süreci ve faaliyetin çevreye katkıları hakkında bilgi verildi.

“Daha temiz bir çevre için çalışıyoruz"

Kuşadası Belediyesi’nin Türkiye’de en çok ambalaj atığı toplayan ilçe belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Çevre Mühendisi Can Cevahir “İlçemizde her ay yaklaşık 6 bin ton atık topluyoruz. Bunların yaklaşık 380 tonunu geri dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor. Bu değer Türkiye istatistiklerine göre gayet iyi. Topladığımız her bir ton kağıt atığı 18 ağacın kesilmesini önlüyor. Çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz. Sizlerinde yaşamınızı aynı bilinçle sürdürmenizi temenni ediyoruz. Amacımız gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak” dedi.

“Hedef çevre dostu bir nesil yetiştirmek"

Eco-schools Proje Koordinatörü Emel Aslan ise en büyük hedeflerinin çevre dostu bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade ederek “Proje kapsamında geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz aylarda belediye ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz sahil temizliği oldukça ses getirmişti. Amacımız öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmak. Bugün bizlere kapılarını açan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederiz” dedi.