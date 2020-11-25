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Kuşadası Kent Konseyi’nde Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 25.11.2020 22:48 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ kapsamında toplantı düzenlendi.Toplantıya Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sezin Özdemir, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri Serap Dalkılıç ve Çiğdem Seçkin, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Psikolog Candan Atak, Ada Kadın Koop.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ kapsamında toplantı düzenlendi.
Toplantıya Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sezin Özdemir, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri Serap Dalkılıç ve Çiğdem Seçkin, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Psikolog Candan Atak, Ada Kadın Koop. Üyesi Nihal Güler ve CHP Kadın kolları Başkanı Ayşegül Dağlı katıldı.
Toplantıda konuşan Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Psikoloğu Candan Atak, kadına karşı sistematik şiddetin bir eziyet ve işkence olduğunu belirtti.
Daha sonra konuşan Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Serap Dalkılıç ise kadına karşı işlenen suçların önlenmesi gerektiğini ifade etti.

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