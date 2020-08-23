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Kuşadası Körfezi havadan ve denizden denetleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda salgına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmalara paralel olarak denizden ve havadan da devam ediyor.Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler hem denizden hem de havadan Kuşadası Körfezi’nde salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor.

Kuşadası’nda salgına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmalara paralel olarak denizden ve havadan da devam ediyor.
Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler hem denizden hem de havadan Kuşadası Körfezi’nde salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor. Kuşadası Körfezi’nde seyir halindeki yat ve tekneler ile birlikte günlük tura çıkan gezi teknelerini tek tek kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, tatilcileri ve tekne çalışanlarını tek tek uyararak, hijyen, maske ve mesafe konularında alınan kararlara uymalarını istedi ve korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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