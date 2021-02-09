YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Körfezi’nde Yunanlıların geri ittiği 16 göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde Yunanlıların geri ittiği 16 göçmen kurtarıldı

09.02.2021 20:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuşadası Körfezi’nde Yunanlıların geri ittiği 16 göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 16 göçmen kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yolunda bir ihbar aldı.

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 16 göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yolunda bir ihbar aldı. Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’ndan görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından yapılan araştırmada Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki göçmenlerin yeri tespit edildi. Kurtarılan göçmenler, Kuşadası Setur Marina’ya getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:36
Sabah
07:58
Öğle
13:28
İkindi
16:21
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Aysen Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Hayat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Nazilli’de fuhuş operasyonu

Nazilli’de fuhuş operasyonu

Azılı hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

Azılı hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

ATM’ye tükürülmesi vatandaşın tepkisini çekti

ATM’ye tükürülmesi vatandaşın tepkisini çekti

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.