YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Milli Park şefliğinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Kuşadası Milli Park şefliğinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

AYDIN HABERLERİ  | 19.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kuşadası’ndaki Güzelçamlı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı.Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız 20.06.2020 Cumartesi günü 06:00-08:30 saatleri arasında sadece yaya girişine, 15:00-17:30 saatlerinde yaya ve araç girişine açık olacaktır 18:30 da Milli parkımız kapatılacaktır.

Kuşadası’ndaki Güzelçamlı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız 20.06.2020 Cumartesi günü 06:00-08:30 saatleri arasında sadece yaya girişine, 15:00-17:30 saatlerinde yaya ve araç girişine açık olacaktır 18:30 da Milli parkımız kapatılacaktır. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Milli parkımız içinde geçerlidir. Ziyaretçilerimizin sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde Milli parkımızda bulunmamaları gerekmektedir“ denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:41
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.