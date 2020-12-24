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Kuşadası polisi 9 ayrı suçtan aranan zanlıyı yakaladı

AYDIN HABERLERİ  | 24.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kuşadası polisi, 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Kuşadası polisi 9 ayrı suçtan aranan zanlıyı yakaladı

Kuşadası polisi, 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan S.D. isimli bir zanlının Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta saklandığı eve operasyon düzenledi. Hakkında 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca Konut Dokunulmazlığını İhlal, Uyuşturucu Madde Kullanma, Hırsızlık, Yaralama ve Askeri Ceza Kanuna Muhalefet olmak üzere 9 ayrı suçtan daha aranan Ş.D. şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkarılan Ş.D. tutuklanarak, mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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