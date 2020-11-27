Kuşadası sahil bandında yürüyüş yolu düzenlemesi

Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi sahil bandındaki 1 kilometrelik bir alanı yürüyüş yolu olarak düzenledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları mahalle sakinleri büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. FİM ekipleri, motorlu araçların kullandığı şehir içi kara yollarında gerçekleştirdikleri yenileme çalışmalarının yanı sıra kente yeni yürüyüş alanları kazandırmak için de mesai harcıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerle kent merkezindeki çarşıların alt ve üst yapı yenileme işlerine devam eden ekipler, bir yandan da Kuşadası’nın merkeze uzak mahallerinde yol yapım çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda son olarak Karaova Mahallesi sahil bandında bulunan 1000 metrekarelik bir alan yürüyüş yolu olarak düzenledi. Zemin iyileştirme çalışmalarının ardından alana kilit parke taşı döşendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çekerek “ Hemşehrilerimizin rahatlıkla yürüyüş yapabilmesi için kentimize araç yollu kadar yürüyüş yolu yapmak için de büyük çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda kent merkezimiz de bulunan Kemal Arıkan Caddesi’ni geçtiğimiz aylarda yaya yolu haline getirdik. Güzelçamlı Mahallesi Milli Park Caddesi üzerinde bulunan bir sokağı aynı şekilde vatandaşlarımızın yürüyüş yapabilmeleri için yayalaştırmak için çalışıyoruz. Son olarak ise Karaova Mahallesi sahil bandında bulunan 1 kilometrelik bir alanı yürüyüş yolu olarak düzenledik. Vatandaşlarımızın daha rahat nefes alabilecekleri bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Uzun yıllardır Karaova Mahallesi’nde ikamet eden Cengiz Türkmenoğlu “Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarından çok memnunuz. Sahildeki yürüyüş yollarının durumu çok kötüydü. Engellerle doluydu, yürüyemiyorduk. Şimdi rahatlıkla yürüyüş yapabiliyoruz. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

