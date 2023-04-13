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Kuşadası Sazlık Koyu'nda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu

13.04.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Milli Park Sazlık Koyu mevkisinde kıyıya vuran 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Milli Park Sazlık Koyu mevkisinde kıyıda 2 erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesetler, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Cesetlerin, 14 Şubat'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında 2 lastik bottan birinin batması sonucu 38 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 4 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili olabileceği araştırılıyor.

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