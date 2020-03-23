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Kuşadası Ticaret Odası’ndan birlik beraberlik açıklaması

AYDIN HABERLERİ  | 23.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı açıklamada “Gün dayanışma günü, birbirimizi kırmadan, üzmeden destek olarak bu sıkıntılı günleri atlatacağız” dedi.Akdoğan yaptığı açıklamada; "Tüm dünyayla birlikte ne yazık ki zorlu bir süreçten geçiyoruz.

Kuşadası Ticaret Odası’ndan birlik beraberlik açıklaması

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı açıklamada “Gün dayanışma günü, birbirimizi kırmadan, üzmeden destek olarak bu sıkıntılı günleri atlatacağız” dedi.
Akdoğan yaptığı açıklamada; "Tüm dünyayla birlikte ne yazık ki zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sağlığımızı çok ciddi tehdit eden Korona virüs (Kovid-19), ekonomimizi de zora soktu. İlçemiz olarak beklentilerimizin yüksek olduğu bir sezona girerken yaşadığımız bu felaket günlerini, birbirimize destek olarak atlatacağız. Bu sorun global bir sorun, Kuşadası’ndaki esnafımız ne sorun yaşıyorsa, bugün Roma’daki esnafta aynı sorunu yaşıyor. Bizler tüm turizm sektörü ve çarşılarımızın sorunlarını ve nefes aldıracak taleplerimizi üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne(TOBB) ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. TOBB tarafından da özel sektörün sorun ve önerileri üst mercilere iletiliyor. İletilen sorunlara çözüm bulmaya yönelik çalışmalar yapılacağını umut ediyoruz. Virüsten dolayı içinde olduğumuz karanlık günlerde, iş dünyamızı aydınlatacak önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. Yaşadığımız tarihte, benzeri olmayan bu küresel kriz sürecinde devlet, millet, finans sektörü ve iş dünyasının ele ele vermesi gerekiyor. Bizler de birbirimizi kırmadan, üzmeden, destek olarak bu süreceği atlatacağız ve umut ediyorum ki bu süreç en kısa sürede bitecek ve sadece hatıralarımızda kötü bir anı olarak kalacak. Dedi.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, herkesi sağduyulu olmaya ve Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan her türlü önleme uymaya davet etti.

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