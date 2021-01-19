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Kuşadası Ticaret Odası’ndan öğrencilere klavyeli tablet desteği

19.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından, korona virüs salgını sürecinde çevrimiçi eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 75 adet ‘klavyeli tablet’ Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.TOBB tarafından her yıl yapılan eğitim yardımlarının, bu yıl içinde bulunulan şartlar nedeniyle, bütün çocukların eğitim ve öğretim programlarına yetişebilmesi için tablet dağıtımı olarak gerçekleştirildiğini belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin salgın sonrası farklı bir adım atarak, bu yıl klavyeli tablet dağıtımı olarak gerçekleştirdiği eğitim yardımına biz de Kuşadası Ticaret Odası olarak destek verdik ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere 75 adet klavyeli tableti İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İbrahim Ataman’a teslim ettik.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından, korona virüs salgını sürecinde çevrimiçi eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 75 adet ‘klavyeli tablet’ Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
TOBB tarafından her yıl yapılan eğitim yardımlarının, bu yıl içinde bulunulan şartlar nedeniyle, bütün çocukların eğitim ve öğretim programlarına yetişebilmesi için tablet dağıtımı olarak gerçekleştirildiğini belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin salgın sonrası farklı bir adım atarak, bu yıl klavyeli tablet dağıtımı olarak gerçekleştirdiği eğitim yardımına biz de Kuşadası Ticaret Odası olarak destek verdik ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere 75 adet klavyeli tableti İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İbrahim Ataman’a teslim ettik. Öğrencilerimizin tablet eksiklerinin bir an önce tamamlanarak, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum “ dedi.
Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Tolga Erdem, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Çallı, Murat Boranalp’in hazır bulunduğu ve Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Esener’in de katılımıyla, Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile klavyeli tabletleri teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kuşadası Ticaret Odası’na bu anlamlı destekleri için çok teşekkür ederek, çocukların eğitim-öğretimleri için çok önem taşıyan klavyeli tabletleri, en kısa sürede Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere iletileceklerini söyledi.

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