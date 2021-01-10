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Kuşadası’nda 2020 yılında 19 bin 211 dezenfekte işlemi gerçekleştirildi

10.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisi ile birlikte önemi bir kez daha anlaşılan temizlik ve hijyen kuralları, 2020 yılı boyunca Kuşadası’nda büyük bir titizlikle yerine getirildi.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte önemi bir kez daha anlaşılan temizlik ve hijyen kuralları, 2020 yılı boyunca Kuşadası’nda büyük bir titizlikle yerine getirildi. 2020 yılı boyunca 19 bin 211 dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm cadde ve sokaklar ile park, bahçe ve yeşil alanları da düzenli olarak dezenfekte ederek hijyenik hale getirdi.
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, temizlik alanında yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çekiyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, aksatmadan yerine getirdiği rutin çöp toplama, temizlik ve vektörel mücadele çalışmalarına ek olarak kamusal alanlarda koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla da canla başla çalışıyor.
2020 yılı boyunca 19 bin 211 dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 10 bin 528 kez ise yıkama işlemi gerçekleştirdi. Pandemi süreci boyunca kamu kurum ve kuruluşları 3503, banka ATM’leri 9290, toplu taşıma araçları ve duraklar 1183, bankalar 756, alışveriş merkezleri ve marketler 493 kez dezenfekte edildi. Öte yandan ibadethaneler 218, oyun parkları 284, okullar 63, pazar yerleri 118, bulvar ve caddeler 363, sokaklar 1787 kez 80 derecelik köpüklü suyla yıkandı. Yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri ile çöp sepetleri ise 7071 kez yıkanarak hijyenik hale getirildi. Bunların yanı sıra mezarlıklar, umumi tuvaletler, akaryakıt istasyonları, çeşmeler, yaya geçitleri ile talep eden işletme ve apartmanlar da belirli aralıklarla yıkanıp dezenfekte edilerek virüs ve bakterilerden arındırıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “2020 yılı tüm dünya ve ülkemiz gibi kentimiz açısından da zor ve farklı bir yıl oldu. Maske ve sosyal mesafe ile tanışmamızın yanında temizlik ve hijyenin önemini bir kez daha anladık. Hemşehrilerimiz mümkün olduğunca evlerinde kalarak maske, sosyal mesafe, kişisel temizlik ve hijyen kurallarını yerine getirirken, bizler de Kuşadası Belediyesi olarak kamusal alanların temizlik ve hijyenini sağlamak için büyük bir özen ve titizlik içerisinde çalıştık. Pandemi sürecinin sonuna kadar da çalışmalarımızı sürdürecek ve bilimin ışığında bu süreci atlatarak güzel günlerde yeniden buluşacağız” dedi.

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