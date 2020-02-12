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Kuşadası’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 12.02.2020 01:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Samos Adası:na kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine.

Kuşadası’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Samos Adası:na kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 62 Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen (20 erkek, 10 kadın, 34 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kuşadası’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı

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Umay Eczanesi
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Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Bengi Eczanesi
Nazilli
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