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Kuşadası’nda aranan şüpheli yakalandı

İHA İHA
08.05.2024 12:29
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası’nda aranan şüpheli yakalandı

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği’nin yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, ilçe genelinde devam eden suçluların yakalanması amacıyla yapılan çok yönlü ve titiz çalışmalar sonuç verdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonrasında, çalışmalar daha da genişletildi. Kasten Öldürme suçundan aranan E.E. isimli şahıs, Camiatik Mahallesi’nin ara sokaklarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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