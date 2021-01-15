Kuşadası’nda aşılama çalışmaları başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Çin’den Türkiye’ye getirilen aşılar tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası uygulanmaya başladı. Kuşadası’nda ilk aşı Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yusuf Kuyucu’ya yapıldı.

Kuşadası Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “ Aydın ilimizde Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda tüm birimlerimiz de gerekli dijital ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanarak kamu özel ve üniversite sağlık çalışanları kovid-19 aşılama çalışmaları başlamıştır. İlimizdeki tüm hemşerilerimizin kovid-19 riski ortadan kalkana kadar gerek tedavi ve filyasyon gerekse de aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecektir “ denildi.

