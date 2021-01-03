YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda bir genç bıçaklanmış halde bulundu

Kuşadası’nda bir genç bıçaklanmış halde bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 03.01.2021 12:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir genç, odasında kanlar içerisinde bulundu.

Kuşadası’nda bir genç bıçaklanmış halde bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir genç, odasında kanlar içerisinde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Türkmen Mahallesi Akyar Konakları’nda saat 05.00 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İ.A. isimli bir genç ‘’Anneciğim, seni çok seviyorum’’ notunu bıraktıktan sonra bıçakla çeşitli yerlerini kestiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından ağır yaralanan İ.A.’yı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen gencin annesinin Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor S.A. olduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Coşkun Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.