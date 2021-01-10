Kuşadası’nda bir hafta içerisinde aranan 7 zanlı yakalandı

Kuşadası’da denetimlerini sürdüren polis ekipleri, son bir hafta içerisinde aralarında 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı çeşitli suçlardan aranan toplam 7 zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 1. Çocuk Mahkemesi ile Antalya 2. Çocuk Mahkemesinden ikişer ayrı, Anamur Asliye Ceza Mahkemesi ve Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemelerinden birer kararlı dosyalardan toplamda "19 yıl 3 ay 20 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli zanlı operasyonla yakalandı.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda ise hakkında "7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Gece Vakti Yol Kesmek Suretiyle Birden Fazla kişi ile Yağma" suçundan aranan bir zanlı, Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesince "Silahla Tehdit" suçundan aranan bir zanlı, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlali ve Mala Zarar Verme" suçlarından aranan toplamda 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten Adam Öldürme" suçundan aranan bir zanlı, hakkinda 4 yil 9 ay 10 gun kesilmis cezasi bulunan bir kişi ve Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Polisin operasyonla gözaltına aldığı toplam 7 zanlı ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

