YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 10.11.2020 19:53 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda son bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sabah saat.

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Kuşadası’nda son bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sabah saat. 06.30 sıralarında hakkında Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Evden Hırsızlık, Tehdit, Hakaret, Konut Dokunulmazlığı İhlali ve Yağma, Kasten Yaralama suçlarından iki ayrı mahkeme dosyası bulunan bir şüpheli Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Bulvarı’nda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saat. 20.30 sıralarında ise devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan araştırmada şüphelinin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçlarından arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.
Kuşadası Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise saat 01.15 sıralarında Dağ Mahallesi Kıbrıs Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, ayrıca hakkında 1yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Devriye görevi yapan polis ekipleri saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Varan Sokakta durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurarak, üst araması gerçekleştirdi. Üzerinden bir adet kuru sıkı tabancı çıkan şüphelinin yapılan sorgulamasında ise Kuşadası Polis Merkezi Amirliğince Motosiklet Hırsızlığı dosyasının firari şüphelisi olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
12:58
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Aka Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Şifa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.