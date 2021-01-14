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Kuşadası’nda İlçe Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

14.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Kuşadası İlçe Danışma Kurulu Toplantısı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu(BTK)’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, ATRO Başkanı Ozan Sayın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan katıldı.Kuşadası ilçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda ilçedeki güncel gelişmeler görüşülürken, mevcut uygulamalar gözden geçirilip, gerçekleştirilmek üzere çeşitli kararlar alındı.

Kuşadası İlçe Danışma Kurulu Toplantısı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu(BTK)’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, ATRO Başkanı Ozan Sayın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan katıldı.
Kuşadası ilçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda ilçedeki güncel gelişmeler görüşülürken, mevcut uygulamalar gözden geçirilip, gerçekleştirilmek üzere çeşitli kararlar alındı. Toplantıda ayrıca, halen kapalı olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nin yeniden açılması ile yeni hükümet konağı projesi ve yapılması gereken yer ele alındı.

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