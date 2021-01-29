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Kuşadası’nda inşaat faaliyetleri için yeni düzenleme yapıldı

29.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda inşaat faaliyetleri için yeni düzenleme yapıldı

Kuşadası Belediyesi, kentte gerçekleşen inşaat faaliyetlerinin İmar Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir talimatname hazırladı.

Kuşadası Belediyesi, kentte gerçekleşen inşaat faaliyetlerinin İmar Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir talimatname hazırladı. İnşaat sahasında alınması gereken önlemler ile hafriyat ve inşaat atıklarına ilişkin maddelerin yer aldığı talimatname, inşaat firmalarına tebliğ edilmeye başlandı.
Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından şantiyelerde alınması gereken tedbirler ile ilgili olarak bir talimatname yayınlandı. Kuşadası sınırları içerisinde yürütülen inşaat faaliyetlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmesi amacını taşıyan talimatnamede inşaat sahalarında alınması gereken önlemlerin yanı sıra hafriyat toprağı ve inşaat atıkları ile ilgili yapılması gerekenler yer aldı.
Talimatname ile Kuşadası sınırları içerisinde yapılan tüm inşaatlarda mal sahibi, müteahhit, ada ve parsel, proje müellifleri, fenni mesul, şantiye şefi, yapı ruhsatı ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulandığı bilgilerini içeren bir tabela bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Öte yandan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereği; inşaatın yapımı esnasında, yol ve kaldırımların kesinlikle kapatılamayacağı belirtilerek yaya ve araçların geçebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi. “Yol ve kaldırımlara sehven de olsa bir zarar verilmesi durumunda, ikaza gerek duyulmadan sorumlusu tarafından eski haline getirilecektir” ifadesinin yer aldığı talimatnamede, inşaat atıkları ile ilgili olarak aynı yönetmeliğin 25’inci maddesi gereğince önlem alınması gerektiği hatırlatıldı.
Ayrıca inşaat faaliyetinin yapılacağı binaların dış cephelerinin yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzemelerle koruma altına alınması gerektiği belirtildi. Talimatnamede, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde Çevre, İmar ve Kabahatler kanunları ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.

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