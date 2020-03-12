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Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 12.03.2020 18:06 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir tören düzenlendi.

Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir tören düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen törende öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo büyük beğeni aldı.
İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 99’uncu yıldönümü nedeniyle Kuşadası Özel Bahçeşehir Okulları Konferans Salonu’nda düzenlenen törene çok sayıda öğrenci ve öğretmenin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman katıldı. Törende “İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kaymakam Sadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın elinden aldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan “İstiklal Marşı, Türk ulusunun özgürlüğünü simgeler. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı mücadele yıllarında kaleme almıştır ve marşın her mısrasında o günlerin ruhu hissedilmektedir. Şairimizin de dediği gibi, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olsun” dedi.

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