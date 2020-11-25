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Kuşadası’nda kaçak tütün operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 25.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği kaçak tütün operasyonunda çok sayıda kaçak tütün mamulüne el konulurken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası genelinde tütün mamulleri satan işletmeler sürekli ve periyodik olarak denetleyen Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün mamulleri satışına yönelik olarak çok yönlü bir operasyon gerçekleştirdi.

Kuşadası’nda kaçak tütün operasyonu

Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği kaçak tütün operasyonunda çok sayıda kaçak tütün mamulüne el konulurken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası genelinde tütün mamulleri satan işletmeler sürekli ve periyodik olarak denetleyen Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün mamulleri satışına yönelik olarak çok yönlü bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda bir çok işletmeyi denetleyen KOM ekipleri, 3 işyerinde yapılan aramalarda ise 11 bin 120 adet doldurulmuş makaron, 9 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 15 kilo 900 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Ele geçirilen kaçak tütün mamullerine el koyan KOM ekipleri, konuyla ilgili olarak G.H., G.D ve I.A. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

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