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Kuşadası'nda sahiller yabancı turistlere kaldı

20.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda sahiller yabancı turistlere kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, sıcak havada denize girerek serinledi.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 22.8 derece ölçüldüğü Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur ve sahil siteleri bölgelerinde turist yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlama nedeniyle kentin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, sıcak havayı denize girerek değerlendirdi.

Bazı turistler de sahil bandında yürüyüş yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sahil bölgelerinde sık sık denetleme yaptı. Sahilde yüzüp güneşlenen turistlere pasaport kontrolü yapan ekipler, kısıtlamadan muaf olmayan ve denize girmeye çalışan vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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