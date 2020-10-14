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Kuşadası’nda sahte içki operasyonu, 4 kişi gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği sahte içki operasyonunda çok miktarda sahte ve kaçak içkiye el konulurken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadel(KOM) Grup Amirligi ekipleri tarafından son günlerde ülke gündemine gelen sahte ve kaçak alkol satışına yönelik olarak Kuşadası genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Kuşadası’nda sahte içki operasyonu, 4 kişi gözaltına alındı

Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği sahte içki operasyonunda çok miktarda sahte ve kaçak içkiye el konulurken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadel(KOM) Grup Amirligi ekipleri tarafından son günlerde ülke gündemine gelen sahte ve kaçak alkol satışına yönelik olarak Kuşadası genelinde operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese yapılan operasyon sırasında 4 işyerinde 15 litre açık el yapımı viski, 3 litre açık el yapımı votka ve 124 litre etil alkol ele geçirildi.
KOM ekipleri sahte alkol ürünlerine el koyarken, sahte ve kaçak alkol satışı ve üretimi yaptıkları iddiasıyla A.T., T.S., M.Ş. ve G.A. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

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