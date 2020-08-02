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Kuşadası’nda şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 02.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kuşadası protokolü ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Kuşadası protokolü ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu. Kolluk kuvvetlerinin yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı.

Kuşadası’nda resmi bayramlaşmanın ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar huzurevini ziyaret ederek, yaşlıların bayramını kutladı. Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve Aydın Jandarma Özel Koruma Komutanı İzzet Yüksel ile sahil güvenlik ve ilçe jandarma komutanlığı görevlileri Kuşadası merkezi ile Davutlar, Güzelçamlı ve diğer mahallelerde yaşayan şehit aileleri ve gazilere anlamlı bir bayram ziyareti gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetlerinin yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette şehitler bir kez daha rahmet, gaziler ise minnet duygularıyla anıldı.

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