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Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik seferberliği

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi daha temiz bir çevre hedefiyle yürüttüğü çalışmalara davam ediyor.

Kuşadası Belediyesi daha temiz bir çevre hedefiyle yürüttüğü çalışmalara davam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) ekiplerinin kent merkezindeki Kese Dağı mevkiinde yaptığı çalışmada yaklaşık 200 kilogram atık toplandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TİM ekipleri rutin çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarında detaylı temizlik işleri de yapıyor. Son olarak kent merkezinde bulunan Kese Dağı’nı temizleyen ekipler yaklaşık 200 kilogram atık topladı. Personel tarafından plastik, cam, metal ve doğal atık olarak ayrılan atıklar geri dönüştürülmek üzere Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ne gönderildi.
Temiz bir çevre hedefiyle yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası muhteşem doğasıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği önemli bir kent. Bu kentin yöneticileri olarak bize düşen en önemli görev doğamızı korumak ve çevremizi temiz tutmak. Ekiplerimiz bu hedefle gece gündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Son olarak kentimizin en önemli noktalarından Kese Dağı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz tarafından köşe bucak temizlendi. Çalışmada toplanan 150 poşet yani yaklaşık 200 kilogram atık geri dönüştürülmek üzere Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisimize gönderildi. Çalışmalarımız hız kesmeden sürecek” diye konuştu.

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