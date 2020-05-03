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Kuşadası'nda telef olan yunusu denizden çıkarma operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 03.05.2020 22:21 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda telef olan yunusu denizden çıkarma operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telef olan yunusu denizden çıkarmak için çalışma yürütülüyor.

Kadınlar Denizi Mahallesi Seçkin Sitesi mevkisinde bir yunusun karaya vurduğu, daha sonra denizde de bir yunus görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri ve Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri, inceleme yaptı.

Kıyıya yakın konumda görülen yunusun telef olduğu, bir süre karaya vurduktan sonra yeniden denize sürüklendiği tespit edildi.

Yunusun karaya çıkarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu, ölü yunusu bağlayarak marinadan karaya çıkarmak üzere çalışma başlattı.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yunusun telef olma nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüleceğini ifade etti.

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EKODOSD telef olan yunus Yunus

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