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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ADH 100 plakalı motosiklet sürücüsü Fırat A. otogar kavşağında dengesini kaybederek yere düştü. Kaskı bulunmayan sürücü, asfalt zemine çarparak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Fırat A. kaza yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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