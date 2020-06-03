YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi

Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi

AYDIN HABERLERİ  | 03.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda kaymakamlık, belediye başkanlığı ve meslek kuruluşları normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirleri ve turizm sezonuna hazırlığı ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Kuşadası Karakol Komutanı Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Davutlar Esnaf Odası Başkanı Kamil Güler katıldı.

Kuşadası’nda kaymakamlık, belediye başkanlığı ve meslek kuruluşları normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirleri ve turizm sezonuna hazırlığı ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Kuşadası Karakol Komutanı Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Davutlar Esnaf Odası Başkanı Kamil Güler katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, korona virüs salgınıyla mücadelenin ardından başlayan yeni dönemde normalleşme yolunda adımlar atıldığını belirterek, “ Kuşadası’nı yeni tedbirlerle birlikte turizm sezonuna hazırlamayı hedefliyoruz. Bu konuda alınacak tedbirleri gözden geçirdik ve yapılacak çalışmaları kararlaştırdık “ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Aydın Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:11

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Gazi Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ağaç gölgeleri yaşlılara korunak oldu

Ağaç gölgeleri yaşlılara korunak oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.