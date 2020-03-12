Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’na hizmet desteği hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Kadınlar Denizi mahallesinde 15 bin metrekare sıcak asfalt çalışması BŞB ekiplerinin desteği ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor. Yaklaşan 2020 turizm sezonu öncesi yapılan hazırlıklar kapsamında İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi ve Türkmen mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam dört sokağa 39 bin metrekare sıcak asfalt dökülecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Kuşadası’nın merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde başladığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallelerinde de eş zamanlı olarak başlattığı yol yapım çalışmalarına da devam ediyor. Stabilizasyon ve bordür döşeme işlemleri tamamlanan Kadınlar Denizi Mahallesi 557 ve 560 sokaklara ise sıcak asfalt dökülmeye başlandı. Bölgeye toplam 15 bin 120 metrekare sıcak asfalt dökülecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kuşadası’nın en önemli turizm noktalarından biri olan Kadınlar Denizi mahallesinde devam eden yenileme çalışmalarını bölge esnafı ve sakinleri takdirle karşılıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında 4 bin metrekare parke taşı döşenecek. Ayrıca plaj bölgesinde yapılacak çalışmada tüm çevre aydınlatma sistemleri de yenilenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, havaların izin verdiği ölçüde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam edeceklerini belirterek “Kuşadası’nın 2020 sezonuna farklı bir çehre ile girmesi için çalışıyoruz. Bu nokta belediyemize büyük destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ederim. Geçtiğimiz yaz sezonu boyunca ilçe genelinde uzun yıllardır girilmeyen birçok cadde ve sokakta gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Görevde olduğumuz sürece önceliğimiz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek olacak. Kadınlar Denizi mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya geldik. Kadınlar Denizi Mahallesi 557 ve 560 sokaklara sıcak asfalt dökmeye başladık. Adı ile turizmde simgeleşen Kadınlar Denizi mahallemiz 2020 yılında yenilenmiş olarak yerli ve yabancı turistlerimizin yine cazibe merkezi olacak. ” dedi.

