Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu :1 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve skunk uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda İki çeşmelik Mahallesinde H.D.isimli şüpheliye ait evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipleri şüpheli H.D’yi gözaltına alırken, ev’de yapılan aramalarda ise 27 gram metamfetamin maddesi, 7.20 gram skunk esrar uyusturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan H.D’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

