YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 25.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve silah yakalanırken, iki şüpheli de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde sokak üzerinde iki şüpheliyi durdurdu.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve silah yakalanırken, iki şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde sokak üzerinde iki şüpheliyi durdurdu. Sorgulamalarında isimleri K.S.V. ve K.K. olduğu belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise 2.38 gram esrar maddesi, bir miktar kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 Adet 9 mm çapında seri numarası olmayan Star Marka tabanca 1 Adet şarjör ve 8 Adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli iki kişi sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandıGenç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Metruk yapılar dümdüz oldu

Metruk yapılar dümdüz oldu

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Liseli gençler tercihlerine BEM’de yön verdi

Liseli gençler tercihlerine BEM’de yön verdi

Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Aydın Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:59
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:03

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.