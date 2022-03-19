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Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

19.03.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Kuşadası'nda yaşayan bir grup Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanan grup, hayatını kaybeden asker ve siviller için saygı duruşunda bulundu, Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, grup adına yaptığı açıklamada, savaşın yıkıcılığına tüm dünyanın tanık olduğunu belirtti.

Savaşta her yaştan insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Burgaç, şunları söyledi:

"İşgal edilmek istenilen yurdunuzu savunmak için verdiğiniz mücadelede binlerce insanın şehit olduğu Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünü dün andık. Bu savaşta ölen bütün insanları saygıyla anıyorum. Bir yurttaş için ülkesinin işgal edilmesinden, yurttaşlarının öldürülmesinden daha acı ne olabilir ? Bunu sizler yaşadınız ve bizi çok iyi anlayacağınızdan eminim."

Burgaç, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki tiyatro binasının bombalanmasının büyük yıkıma sebep olduğunu ifade ederek, "Artık savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın üzerine bombalar, füzeler düşmesin istiyoruz." diye konuştu.

Ellerinde İngilizce, Rusça, Ukraynaca ve Türkçe dövizler taşıyan gruba Türk vatandaşları da destek verdi.

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