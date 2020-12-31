YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu

Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu akşam saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama sürecini ilçede geçirmek isteyenlerin gelişleriyle bölgede nüfus hareketliliği başladı.

Yılbaşını turistik tesisler ve yazlık konutlarda geçirmek isteyenlerin ilçeye gelmesi nedeniyle Kuştur ve Söke girişlerinde araç trafiği oluştu.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla artan trafik ve tatilci akını nedeniyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kent girişindeki uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapan trafik ekipleri, tatilcilere sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Uygulama noktasında bulunan dedektör köpekler Aşil, Adam ve Jovy de denetimlere eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:17
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Çondur Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.