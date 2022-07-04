YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.07.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 49 kişiyi kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da sahilde erkek cesedi bulunduAydın'da sahilde erkek cesedi bulundu
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldıTrabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı
Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)
Anahtar Kelimeler:
kurtarma

Aydın Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:44
Öğle
13:18
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:21
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.