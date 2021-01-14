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Kuşadası’ndaki 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

14.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’ndaki 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde beş ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Davutlar ve Kadıkalesi Mahallesi’nde iş yerinden, evden ve motosiklet hırsızlığı ile konut dokunulmazlığı, mala zarar verme olayları üzerine Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kamera ve Mobese görüntüleri incelemeye alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde beş ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Davutlar ve Kadıkalesi Mahallesi’nde iş yerinden, evden ve motosiklet hırsızlığı ile konut dokunulmazlığı, mala zarar verme olayları üzerine Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kamera ve Mobese görüntüleri incelemeye alındı. Olay yerinde gerekli tüm teknik çalışmalar yapıldıktan sonra, bu çalışmalar sonucu olayların şüphelisi olarak L.S. ve D.S. isimli şahıslar tespit edildi. Şahısların Davutlar Mahallesi’nde bir adreste olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler bahse konu adrese operasyon düzenleyerek şahısları gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu çalınan malların Söke ilçesinde U.T. isimli şahsa verildiğinin tespit edilmesi üzerine bahse konu şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 385 paket değişik markalarda sigara ve 22 şişe değişik markalarda alkol ele geçirildi. Şahıs hakkında suç eşyası satın almaktan gerekli yasal işlemler yapıldı.
L.S. ve D.S. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası’ndaki 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

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